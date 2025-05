A Big Bold Beautiful Journey | ecco Colin Farrell e Margot Robbie nel video che annuncia il trailer del film

Colin Farrell e Margot Robbie ci catapultano in un'avventura epica con "Big Bold Beautiful Journey", un film che promette di esplorare temi universali come il coraggio e l'autenticità. Diretto da Kogonada, noto per il suo stile visivo unico, il lungometraggio arriva in un momento in cui il pubblico cerca storie che ispirino e risveglino emozioni. Non perdere l'occasione di vivere un viaggio straordinario, in arrivo il 19 settembre!

Nuovo lungometraggio diretto dal regista americano di origine coreana Kogonada, il film debutta dopo diversi rinvii nelle sale americane il prossimo 19 settembre. Ecco prime immagini e trama di Big Bold Beautiful Journey. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - A Big Bold Beautiful Journey: ecco Colin Farrell e Margot Robbie nel video che annuncia il trailer del film

