A Biassono rivoluzione nella raccolta dei rifiuti | ecco che cosa cambia

A Biassono, una vera e propria rivoluzione nella raccolta dei rifiuti: dal 16 giugno, il nuovo piano prevede la suddivisione del comune in tre aree, ognuna con un calendario dedicato. Questa iniziativa non solo migliora l’efficienza della raccolta, ma si inserisce nel contesto crescente di sostenibilità ambientale. Un passo significativo verso un futuro più verde, dove ciascuno di noi può fare la differenza! Siete pronti a contribuire?

A Biassono da lunedì 16 giugno, prende il via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente. Il nuovo piano introduce una suddivisione del territorio comunale in tre aree, ciascuna con un calendario di raccolta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it