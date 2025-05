A Biassono rivoluzione nella raccolta dei rifiuti | ecco che cosa cambia

A Biassono, il 16 giugno segna l'inizio di una vera e propria rivoluzione nella raccolta dei rifiuti! Con un nuovo piano che suddivide il territorio in tre aree, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con Gelsia Ambiente, punta a rendere la raccolta più efficiente e sostenibile. Questo cambiamento si inserisce nel crescente trend di città “smart” e green, dove la responsabilità ambientale diventa protagonista. Scopri come questo potrebbe influenzare le tue abitudini quotidiane!

A Biassono da lunedì 16 giugno, prende il via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente. Il nuovo piano introduce una suddivisione del territorio comunale in tre aree, ciascuna con un calendario di raccolta.

