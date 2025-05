A Bari il ' Grand Prix All In' la gara che cancella le barriere | appuntamento in piazza Ferrarese

Domenica mattina, Bari si trasformerà in un palcoscenico di inclusione con il "Grand Prix All In - Gara pazza per mezzi pazzi" in piazza Ferrarese. Questo evento, promosso dalla cooperativa Zerobarriere, è un simbolo di come lo sport possa abbattere le barriere e unire le persone. Un'occasione imperdibile per vivere la città con spirito di comunità e celebrare l'abilità in tutte le sue forme. Non perdere l'opportunità di partecipare!

Si svolgerà domenica mattina in piazza del Ferrarese a Bari il "Grand Prix All In - Gara pazza per mezzi pazzi", l'evento organizzato dalla cooperativa sociale Zerobarriere, con il patrocinio del Centro Sportivo Italiano e il sostegno di Bper Banca e altri sponsor privati.

