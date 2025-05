A Balestrate l' amore ha i colori dell' arcobaleno | sul lungomare arriva Love

lungomare in un manifesto di amore e accettazione. In un periodo in cui l'inclusività è al centro del dibattito sociale, Balestrate si fa portavoce di un messaggio potente: l'amore non ha confini. La scritta "Love" diventa così un faro per tutti, un invito a celebrare le differenze. Un gesto semplice, ma capace di ispirare e unire una comunità intera. Scopri come la bellezza della diversità può illuminare le nostre vite!

Un messaggio forte e chiaro, visibile a tutti, prende forma sul lungomare di Balestrate dove la scritta “Love” si colora con le tinte dell’arcobaleno, simbolo universale di inclusione, rispetto e diritti. Un’iniziativa voluta e promossa dal vicesindaco Marisa Saputo, che ha inteso trasformare un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Balestrate l'amore ha i colori dell'arcobaleno: sul lungomare arriva "Love"

Cerca Video su questo argomento: Balestrate Amore Ha Colori Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I Colori dell'Amore

Segnala comingsoon.it: I Colori dell'Amore, il film diretto da Stefan Brogren, ha per protagonista la giovane Olivia Lafferty (Kathryn Davis), che ha perso il fidanzato e il lavoro proprio prima di San Valentino.

Coldplay, tutti i colori dell'amore nel nuovo album

msn.com scrive: "Più invecchio, più credo che l'amore sia l'unica risposta", dice Martin. "Ci sono molti tipi diversi di amore, naturalmente. Ma questo album parla di tutti i colori dell'amore. E questo include ...

L'amore non ha colore 2006

Riporta movieplayer.it: Alla ricerca della sua vera identità il ragazzo decide di allontanarsi dalla famiglia che lo ha cresciuto e dalla sua ragazza.