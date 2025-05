A 79 anni partecipa alla Marcia dei tori sul Monte Spigolino | il record di Gian Carlo Coggi

A 79 anni, Gian Carlo Coggi ha dimostrato che la passione non ha età! Partecipando alla ventunesima edizione della "Marcia dei tori" sul Monte Spigolino, ha sfidato le leggi del tempo e incoraggiato tanti a superare i propri limiti. Questo evento, simbolo di un crescente amore per l'outdoor e la natura, ci ricorda che ogni passo è un traguardo. E tu, sei pronto a metterti alla prova?

“Perchè solo un toro riesce a correre sullo Spigolino”, recita lo slogan della famosa trail running 'Marcia dei tori' che si svolge come da tradizione sul Monte Spigolino, nel nostro appennino. All'ultima edizione della marcia - la ventunesima - qualcuno si è fatto davvero notare: un uomo di 79. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A 79 anni partecipa alla Marcia dei tori sul Monte Spigolino: il record di Gian Carlo Coggi

