A 103 anni è virale coi video in cui si trucca in casa di riposo | “TikTok pensavo fosse un orologio”

A 103 anni, una nonna sta conquistando TikTok con i suoi tutorial di trucco! La sua frase “L'età è solo un numero” è diventata un mantra per molti, dimostrando che la bellezza e la creatività non hanno scadenza. In un'epoca in cui il mondo cerca l'autenticità, la sua storia ci ricorda che è possibile esprimere se stessi a qualsiasi età. Chi ha detto che il trucco è solo per i giovani?

"L'età è solo un numero. Ho sempre giocato con il trucco, lo prendevo da mia sorella" ha raccontato la nonnina, che si trucca ogni mattina in casa di riposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A 103 anni è virale coi video in cui si trucca in casa di riposo: “TikTok pensavo fosse un orologio”

