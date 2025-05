9 minuti con l’Arcivescovo – 24 conversazione con Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

Ritorna l’appuntamento con “9 minuti” e l’arcivescovo Bellandi, un momento di riflessione che ci invita a guardare oltre il quotidiano. In un’epoca segnata da conflitti e divisioni, le parole di Sua Eccellenza risuonano come un richiamo alla pace e alla solidarietà. La sua analisi su Papa Leone e le atrocità attuali sollecita un interrogativo fondamentale: quale futuro vogliamo costruire insieme? Non perdere questo dialogo profondo.

Ritorna, oggi, 30 maggio 2025, l'appuntamento con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L'Arcivescovo ha espresso alcune considerazioni su Papa Leone, per poi commentare lo sterminio e le guerre in atto e, quindi, segnalare eventi che, in questi tempi tanto complessi, ispirano speranza, come la mostra dedicata a Francesco d'Assisi che sarà inaugurata oggi pomeriggio al Tempio di Pomona e l'apertura della Concattedrale ad Acerno, nell'ambito degli eventi giubilari della Nostra Arcidiocesi.

Il commento dell’Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi in merito all’elezione del Santo Padre

SALERNO – L'elezione fulminea di Papa Leone XIV ha suscitato entusiasmi e riflessioni in tutta la Chiesa.