5mila del Novi Sad | Vettor e Ourras vincitori della 12esima edizione

Alla 12esima edizione del “5000 del Novi Sad”, il Parco ha vibrato di emozioni e adrenalina! Con 220 atleti in gara, Vettor e Ourras hanno conquistato la vittoria, regalando momenti indimenticabili. Questo evento non è solo una prova sportiva, ma un simbolo della rinascita dello sport dopo anni di difficoltà. Un trend che abbraccia passione e determinazione, promettendo un futuro luminoso per il running italiano! Non perdere il prossimo capitolo!

Una serata ricca di emozioni, quella vissuta al Parco Novi Sad, per la dodicesima edizione del “5000 del Novi Sad”, seconda prova del circuito Five Rays 2025. Con 220 atleti al via e un clima che ha saputo regalare le condizioni ideali, il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo avvincente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - 5mila del Novi Sad: Vettor e Ourras vincitori della 12esima edizione

Torneo Novi 2023: al via la 21^ edizione con 20 squadre e ospiti speciali

Il Torneo Novi 2023 torna alla sua 21^ edizione con 20 squadre partecipanti e ospiti speciali, confermando il suo ruolo centrale nel panorama sportivo locale.

modenatoday.it scrive: Tra le più giovani, da segnalare la prestazione di Azzurra Costanzini (classe 2009), portacolori di Modena Atletica, che ha chiuso con il primato personale in 18’32” ...

È un Novi Sad da record. Bouras stravince il ’5mila’

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Gran bella serata di sport al Parco Novi Sad che ha ospitato giovedì ... con cui ad aprile aveva vinto il 5mila del Lupo, 17’27". Dietro di lei a 5" Giulia Vettor (Castelfranco) ed a 8" la ...