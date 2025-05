31 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 31 maggio segna una giornata ricca di significato: è il giorno della Visitazione della Beata Vergine Maria, un momento di connessione e riflessione. Con la fase lunare in gibbosa crescente, è il momento ideale per piantare nuovi progetti. E se piove oggi, preparati a 40 giorni di cambiamenti! Scopri come questo proverbio antico si ricollega al tuo percorso di crescita personale. Lasciati coinvolgere dalla magia di questa data!

Il 31 maggio è il 151º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Visitazione della Beata Vergine Maria Proverbio del giorno: Se piove a santa Petronilla (31 maggio), pioverà per quaranta giorni.

14 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Il 14 maggio segna il 134º giorno dell'anno, con 232 giorni ancora da vivere. In questo giorno si celebra San Mattia, apostolo, mentre il proverbio invita a riflettere: "Maggio, vai adagio".

