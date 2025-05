30 maggio | incredibile la statua della Madonna di Gibilterra rimane intatta

La statua della Madonna di Gibilterra, miracolosamente intatta nonostante i secoli di conflitti, rappresenta un simbolo potente di speranza e resilienza. In un'epoca in cui la spiritualità spesso sembra smarrita, questa testimonianza riaccende il dibattito sull'importanza del patrimonio culturale. Non è solo una statua: è un faro di fede che resiste alle tempeste del tempo, ricordandoci che le radici profonde possono ancora fiorire.

La tormentata vicenda della statua della Madonna di Gibilterra mostra che i segni di Dio sopravvivono a saccheggi e distruzioni di ogni tipo. A Sud della penisola iberica, contesa tra la Spagna e il Regno Unito, si trova la rocca di Gibilterra, situata all’estremo orientale dello stretto omonimo che mette in collegamento il Mediterraneo con. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 30 maggio: incredibile, la statua della Madonna di Gibilterra rimane intatta

Cerca Video su questo argomento: 30 Maggio Incredibile Statua Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il video di Gabriele Madami scelto per l’Expo di Osaka. 🔗Ne parlano su altre fonti

30 maggio: incredibile, la statua della Madonna di Gibilterra rimane intatta

Riporta lalucedimaria.it: La storia della Madonna di Gibilterra dimostra che i segni di Dio sanno resistere miracolosamente a ogni tentativo di distruzione umana.