30 maggio il museo dei treni in miniatura HZero festeggia tre anni con la città

Il 30 maggio, HZero celebra tre anni di passione per il modellismo ferroviario! Un evento imperdibile per gli amanti dei treni e delle miniature: il museo offre un'esperienza immersiva nel suo vasto plastico di 280 mq, tra i più grandi d'Europa. Approfitta di aperture straordinarie e attività speciali per vivere l'emozione del viaggio su rotaie in miniatura. Non perdere l’occasione di scoprire un mondo affascinante che unisce storia e creatività!

Firenze, 29 maggio 2025 – HZero “spegne” tre candeline e festeggia con un programma di iniziative speciali per i visitatori. Oggi, giorno del terzo compleanno per il museo del modellismo ferroviario di Firenze, sarà possibile vivere tutte le emozioni del grande plastico ferroviario di 280 mq, tra i più estesi d'Europa, con l’apertura prolungata fino alle ore 21 (ultimo ingresso consentito ore 20). Nel corso della giornata tante attività speciali, a partire dall’Orient Express che tornerà a girare sul plastico di San Giuliano e dalla gru Roco Edition 1960 - 2020 che sarà possibile ammirare in Officina con il suo braccio estensibile ed elevabile, un piccolo gioiellino in grado di esprimere tutta la potenzialità dei modelli digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 30 maggio, il museo dei treni in miniatura HZero festeggia tre anni con la città

