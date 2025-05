28 Years Later | Girato con 20 iPhone e in Widescreen La Scelta Rivoluzionaria di Danny Boyle

Danny Boyle sorprende ancora! Per il suo attesissimo sequel "28 Years Later", il regista ha scelto di girare in widescreen utilizzando ben 20 iPhone. Una scelta audace che segna un passo verso il futuro del cinema, dove la tecnologia accessibile si fonde con la creatività. Questo approccio innovativo non solo abbassa i costi, ma sfida le convenzioni visive, aprendo scenari inediti per le nuove generazioni di cineasti. Un film da non perdere!

Il regista svela i dettagli sorprendenti della tecnica di ripresa del sequel, tra formato widescreen e l'uso inedito di decine di iPhone. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - 28 Years Later: Girato con 20 iPhone e in Widescreen, La Scelta Rivoluzionaria di Danny Boyle

Cerca Video su questo argomento: 28 Years Later Girato Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

28 Years Later sarà il primo blockbuster girato interamente con iPhone: ecco i dettagli tecnici

Riporta iphoneitalia.com: 28 Years Later sarà il primo film da milioni di dollari girato su iPhone. Ecco tutti i dettagli di questa novità.

Nuovo trailer per 28 Years After, al cinema il prossimo giugno

Scrive fantascienza.com: Il film, di cui il protagonista di 28 Days Later Cillian Murphy è produttore esecutivo, è stato girato anche usando degli iPhone e contestualmente alle riprese del sequel 28 Years Later: The Bone ...

L'orrore e la paura sono nel menu nell'ultimo sguardo a 28 Years Later

msn.com scrive: È appena uscito un nuovissimo trailer di 28 Years Later, il sequel di 28 Days Later, e in esso possiamo dare un ulteriore sguardo al mondo orribile che il regista Danny Boyle ha portato in vita.