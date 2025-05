25enne sfregia al volto un minorenne su un autobus a Verona dopo aver tentato di rapinarlo

Un episodio inquietante ha scosso Verona: un 25enne ha sfregiato al volto un minorenne su un autobus, tentando di rapinarlo. Questo attacco non è solo un fatto isolato, ma riflette un trend preoccupante di violenza giovanile nelle città italiane. La sicurezza sui mezzi pubblici è sempre più a rischio. Cosa possiamo fare per proteggere i nostri ragazzi e restituire serenità ai trasporti urbani? La risposta è urgente e necessaria!

Un giovane marocchino è stato fermato a Verona per tentata rapina e aggressione su un autobus. La vittima, un minorenne, è stata sfregiata.

