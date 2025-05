25 film sugli animali in cui dei protagonisti a quattro zampe due ali o dotati di pinne rubano la scena a noi umani

Preparati a scoprire 25 film in cui gli animali rubano la scena! Che siano cani, gatti, uccelli o pesci, queste creature a quattro zampe, con due ali o pinne, ci mostrano il loro mondo unico e le emozioni più profonde. In un'epoca in cui il legame tra umani e animali è sempre più forte, questi film non solo intrattengono, ma ci invitano a riflettere sulla nostra connessione con la natura. Non perderti questa lista imperdibile!

I film sugli animali sono tanti, anzi di più. Quelli che hanno per protagonisti dei cani in primis. Non solo, spaziano tra i generi quanto i film con protagonisti umani. Non mancano infatti gli horror, le commedie, i drammi strappalacrime e le avventure pure, con elementi action. Così come non mancano di un filone fantasy. Il cinema, peraltro, non è l'unica forma d'arte che li vede sulla scena. Da millenni, gli animali, che sono in grado di adattarsi perfettamente ai tempi e alle esigenze, sanno coprire ogni espressione possibile, ancora di più con l'aiuto della tecnologia.