16enne morta nel 1995 riaperto il caso

Una svolta che riaccende i riflettori su un caso di cronaca nera mai dimenticato: la morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995, torna al centro dell’attenzione. L’indagine sull'ex fidanzato, accusato ora di omicidio volontario, svela l’importanza di non smettere mai di cercare verità. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di riapertura di casi freddi, dove il passato può ancora avere qualcosa da dire.

19.00 Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la 16enne cagliaritana trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato per omicidio volontario. La sua morte era stata archiviata dalla Procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre battuti per ulteriori indagini, fino alla riapertura del caso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

