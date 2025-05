15 senatori PD e studio Gino Germani sollecitano verifica sui manuali di storia per medie

La questione dei manuali di storia per le medie è tornata sotto i riflettori grazie all'inchiesta di Adnkronos e allo studio dell'Istituto Gino Germani. 15 senatori del PD, capitanati da Filippo Sensi, chiedono una verifica approfondita: è tempo di garantire che i giovani apprendano una storia completa e inclusiva. Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio, dove l'educazione si fa sempre più cruciale per il nostro futuro. La storia che raccontiamo oggi plas

Sullo sfondo dell'inchiesta condotta dall'Adnkronos sull'argomento dei manuali per le scuole medie, recentemente si è diffuso uno studio dell'Istituto Gino Germani a cura di Massimiliano Di Pasquale e Iryna Kaschey. In seguito a questa analisi, 15 senatori del Partito Democratico, con Filippo Sensi tra i promotori principali, hanno presentato un'interrogazione rivolta al ministro dell'Istruzione e

Continuità territoriale per il Gino Lisa, il Mit chiede integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente richiesto alla Regione Puglia integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea riguardanti gli aeroporti di Foggia, Grottaglie e Brindisi.

