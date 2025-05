? Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo - Prima puntata integrale

La giungla di "Money Road" si infiamma! La Compagnia delle tentazioni è pronta a mettere alla prova i 12 concorrenti con il primo episodio ricco di colpi di scena e sfide ardue. Con un montepremi di 300.000 euro in palio, ogni scelta diventa cruciale. Riusciranno i partecipanti a resistere alle seduzioni che mettono in discussione le loro vere aspirazioni? Scopri come la tensione cresce in questo reality che riflette le sfide della vita moderna.

La giungla ha parlato e la Compagnia delle tentazioni è ufficialmente entrata in azione. Il primo episodio è stato una bomba: presentazioni, dinamiche già esplosive e soprattutto le prime, pericolosissime, tentazioni. Guarda ora il video integrale del debutto: 12 concorrenti, un montepremi da 300.000 euro e un'unica regola — resistere alle tentazioni.

Money Road: tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa sulle tentazioni e i loro prezzi

“Money Road: ogni tentazione ha un prezzo” è il nuovo format televisivo di Sky che promette di rivoluzionare l'intrattenimento.

Ascolti tv, Money Road? Fabio Caressa abbatte il muro del milione all'esordio - Le due tentazioni che spaccano il pubblico

Lo riporta affaritaliani.it: Le prime scelte dei concorrenti di Money Road provocano discussioni (e decurtano il montepremi). La Compagnia delle Tentazioni messa alla prova da Fabio Caressa ...

Money Road, oltre un milione di spettatori per il debutto dello show con Fabio Caressa

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Money Road, oltre un milione di spettatori per il debutto dello show con Fabio Caressa ...

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: lo strategy game condotto da Fabio Caressa arriva su Sky e in Streaming su NOW

Secondo msn.com: Dal 29 maggio 2025 su Sky e in Streaming su NOW arriva un nuovo grande show ad alto tasso di adrenalina. Fabio Caressa conduce Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, uno strategy game ma anche un ...