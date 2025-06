? L’Oroscopo dei Piccoli dal 30 maggio al 5 giugno 2025 ? Personalizzato per età

Questa settimana, gli astri si allineano per i piccoli esploratori del mondo! Con Mercurio che entra nei Gemelli, è il momento ideale per stimolare la curiosità e l'apprendimento. I bambini saranno ispirati a fare domande e raccontare storie, mentre la Luna in fase calante prepara un campo fertile per nuove idee e progetti. Sfruttate questa energia per incoraggiare la loro creatività: ogni domanda è un passo verso la scoperta!

Il cielo della settimana. Dopo la Luna Piena in Sagittario e la congiunzione Giove-Venere, il cielo si fa più quieto, ma non per questo meno denso di stimoli. Mercurio entra nei Gemelli, aprendo un periodo perfetto per imparare, fare domande, raccontare. Intanto la Luna cala e si avvicina alla fase Nuova (che sarà il 6), creando uno spazio prezioso di raccoglimento e interiorizzazione. La settimana è dominata da energie aeree e mobili, ma temperate: è un momento ideale per rallentare e dare significato a ciò che si è scoperto. Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni). Cara mamma, questa è una settimana che chiede ascolto attivo.

