Ztl in via Roma | entra in vigore l’orario estivo

L'amministrazione comunale di Montevarchi comunica l'entrata in vigore dell'orario estivo della ZTL in via Roma, dal 1 giugno al 30 settembre. Questo provvedimento consente di regolare il traffico e migliorare la viabilità durante i mesi più caldi dell'anno.

L'amministrazione comunale di Montevarchi informa i cittadini che come ogni anno dal 1 giugno entrerà in vigore l'orario estivo per la regolamentazione della Ztl in via Roma. Secondo quanto disposto con specifica ordinanza, nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre il transito in via Roma è.

