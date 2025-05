Zibi Boniek | Quando ripenso alla sera dell' Heysel il cuore mi si spezza

Ricordando la terribile tragedia dell'Heysel, che il 29 maggio segnerà i 40 anni, Zibi Boniek esprime il suo pensiero e il dolore di quei giorni. Per onorare le vittime, la Juventus ha inaugurato un'opera di Luca Vitone, "Verso altrove", situata vicino all'Allianz Stadium, un tributo che nessuno coinvolto può dimenticare.

