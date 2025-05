Zanetti a TNT Sports | Meritiamo di essere qui ora vincere per scrivere la storia

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter e icona del calcio, invita a credere nei meriti e nella storia del club, preparando i tifosi alla sfida decisiva contro il PSG. Con la finale di Champions League alle porte, Zanetti ci ricorda che il duro lavoro e la passione sono fondamentali per scrivere il prossimo capitolo di grande successo neroazzurro.

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a due giorni dalla finalissima di Champions League tra Inter e PSG. Chissà quante volte, nell’ultima settimana, Javier Zanetti avrà pensato alla notte del 22 maggio del 2010. Quindici anni fa al Santiago Bernabeu, Pupi si laureava Campione d’Europa capitanando la storica Inter del Triplete. Sabato all’Allianz Arena potrebbe aggiungere un’altra coppa dalle grandi orecchie in bacheca, pur dovendosi limitare a guardare i nerazzurri solo dalla tribuna d’onore. Emozioni diverse ma ugualmente intense, che il vice presidente meneghino ha raccontato in un’intervista concessa a TNT Sports UK. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti a TNT Sports: «Meritiamo di essere qui, ora vincere per scrivere la storia»

