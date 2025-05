Yuasa Battery Grottazzolina | attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26

Scopri le ultime novità sulla squadra Yuasa Battery Grottazzolina, pronta a stupire nella Superlega 2025-26 con le nuove nomine e conferme importanti. Dopo intense settimane di trattative, si attende l’annuncio ufficiale dei volti che guideranno la formazione del presidente Rossano Romiti nella seconda stagione nella massima serie.

Dopo la lunga serie di conferme arrivate proprio nei giorni scorsi sono ore di attesa per le prime comunicazioni ufficiali in merito ai volti nuovi della Yuasa Battery Grottazzolina per la Superlega edizione 2025-26, la seconda stagione nella massima serie per il club del presidente Rossano Romiti. Uno zoccolo duro confermato. In tal senso convocata una conferenza stampa proprio per la giornata di oggi in cui sarà ufficialmente presentato il primo volto nuovo della stagione targata Yuasa Battery. Chiaro che si attendono ben sette annunci di volti nuovi che andranno a colmare i vuoti lasciati e, conoscendo la filosofia e il modus operandi della società, questi saranno comunicati non più di uno alla volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26

