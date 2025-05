Xiaomi lancia in Italia due power bank compatti uno con MagSafe e uno super sottile

Xiaomi ha recentemente lanciato in Italia due nuovi power bank compatti da 5.000 mAh, ideali per chi cerca praticità e design elegante. Tra le novità, un modello ultra sottile e uno con tecnologia MagSafe per un caricamento wireless facile e veloce. Scopri le caratteristiche di questi gadget essenziali per il tuo smartphone.

Xiaomi ha recentemente portato sul mercato italiano due nuovi power bank compatti da 5.000 mAh: uno è super sottile, l'altro ha il MagSafe.

Xiaomi presenta il nuovo 212W HyperCharge Power Bank da 25.000mAh, un dispositivo potente e dal design accattivante.

