X-Force | i protagonisti del film con Ryan Reynolds potrebbero essere stati svelati

Scopri tutti i dettagli sui possibili protagonisti di X-Force con Ryan Reynolds, già coinvolti nella fase iniziale di sviluppo del nuovo film di Deadpool. Rumors e anticipazioni suggeriscono la presenza di tre o quattro personaggi degli X-Men pronti a unirsi al Mercenario Chiacchierone in questa avventura cinematografica.

All’inizio di questo mese, abbiamo appreso che Ryan Reynolds, sceneggiatore e protagonista di Deadpool e Wolverine, è nelle prime fasi della scrittura di un nuovo film di Deadpool che vedrà il Mercenario Chiacchierone affiancato a “tre o quattro” personaggi degli X-Men. L’idea è che Wade Wilson sia un attore non protagonista in un progetto che sarà separato dal reboot degli X-Men scritto da Michael Lesslie per i Marvel Studios. Reynolds sta attualmente lavorando in modo indipendente dallo studio, quindi il progetto non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale (non è un segreto che Kevin Feige abbia rifiutato diverse sue proposte per Deadpool 3 ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Ryan Reynolds rivela le due regole che la Disney aveva per Deadpool e Wolverine - Ryan Reynolds ha svelato le due regole imposte da Disney per il film "Deadpool & Wolverine". Con uno sguardo esclusivo dietro le quinte, l'attore ha rivelato come queste direttive hanno influenzato la creazione di questa avventura tanto attesa, in cui il Mercenario Chiacchierone e Wolverine si uniscono per un'entusiasmante avventura cinematografica. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

I film di Ryan Gosling con Emma Stone - Emma Stone e Ryan Gosling non sono solo colleghi ... mi ha insegnato molto sull’essere generosi». Sono ben tre i film che vedono la coppia protagonista. I due hanno lavorato insieme per la ... 🔗Da tg24.sky.it

Ryan Reynolds tutti i film - Scopriamo insieme quali sono tutti i film di Ryan Reynolds, l’attore protagonista di Deadpool sposato con la bella Blake Lively. Ryan Reynolds è un famoso attore canadese, considerati tra i ... 🔗Segnala donnaglamour.it

L'ultimo film con Ryan Gosling è finalmente disponibile in streaming: ecco dove - La storia segue Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman un po’ acciaccato che viene richiamato in servizio quando Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), il protagonista di un film ad alto budget ... 🔗Scrive cinema.everyeye.it

Ryan Reynolds' Makeup Transformation: From X-Men to Deadpool & Wolverine #marvel #makeup #xmen