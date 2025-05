X Factor 2025 | Agnelli lascia Gabbani entra e Giorgia conduce la giuria

Scopri le novità di X Factor 2025, con Agnelli che lascia il backstage e Gabbani che entra nel cast, mentre Giorgia dirige la nuova giuria. Un nuovo capitolo per il talent più amato, pronto a fiordare talenti e a sorprendere il pubblico con emozionanti novità.

Inizia un nuovo capitolo per X Factor 2025, con importanti lavori in corso per preparare una stagione tutta da scoprire. Il celebre talent show, passato da Rai a Sky nel corso degli anni, ha sposato il destino di molti artisti che oggi sono tra le figure più amate della musica italiana. La trasmissione rappresenta un'occasione

X Factor 2025, cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma - Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

X-Factor 2025: Plot Twist In The Cast, Here's Manuel Agnelli's Replacement!