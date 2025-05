WWE | SmackDown rimarrà ancora a 3 ore

Il WWE SmackDown continuerà a durare tre ore anche in futuro, confermando il suo impegno a offrire uno spettacolo più ricco ai fan. Dopo il passaggio a USA Network lo scorso gennaio, questa durata potrebbe ormai diventare definitiva, rendendo ogni puntata di SmackDown unEvento imperdibile per gli amanti del wrestling.

Il passaggio di SmackDown da due ore a tre ore dello scorso Gennaio, dopo lo spostamento su USA Network sembrava avere un tempo circoscritto. La puntata di domani 30 Maggio sarebbe dovuta essere l’ultima a durare 3 ore, ma forse non sarà così. Werstlevotes Radio ha sganciato la notizia che SmackDown rimarrà a tre ore anche per il prossimo futuro. Le motivazioni specificate sono la fermezza di USA Network nel tenerlo così per via della qualità dello show e dei numeri in termini di pubblico che fa la terza ora dello show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net