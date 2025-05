WWE | Roman Reigns nel cast stellare della nuova commedia The Pickup

Roman Reigns torna a Hollywood, questa volta nel cast della nuova commedia "The Pickup" in arrivo su Amazon Prime Video. Con un trio di stelle come Eddie Murphy, Keke Palmer e Pete Davidson, il film promette di unire comicitĂ e fama internazionale, offrendo un'esperienza imperdibile per gli appassionati di cinema e WWE.

Roman Reigns torna a Hollywood, ma questa volta non è il protagonista. La megastar della WWE ha ottenuto un ruolo in The Pickup, una nuova commedia in arrivo su Amazon Prime Video mercoledì 6 agosto. Il 29 maggio, Amazon MGM ha svelato il primo poster ufficiale del film, rivelando un cast stellare che include Eddie Murphy, Keke Palmer e Pete Davidson. Pur non essendo al centro della scena, Reigns fa parte del cast corale e si prevede che porterĂ sullo schermo la sua inconfondibile presenza. It's everyone for themselves. The Pickup premieres August 6 on @PrimeVideo. pic.twitter.comxhcYfSp9Yl — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) May 28, 2025 Per Reigns si tratta di un’altra incursione nel mondo del cinema, dopo la sua apparizione in Hobbs & Shaw. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns nel cast stellare della nuova commedia “The Pickup”

