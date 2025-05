WWE | In programma uno show di NXT alla 2300 Arena pochi giorni prima della AEW

La WWE si prepara a un emozionante show di NXT alla 2300 Arena, pochi giorni prima dell'evento AEW, segnando un'altra mossa strategica di controprogrammazione tra le due grandi federazioni di wrestling. Negli ultimi mesi, la WWE ha intensificato questa tattica, sfruttando un crescente interesse del pubblico e l'alta richiesta di biglietti per contrastare le uscite della AEW.

Negli ultimi mesi, sembra proprio che la WWE abbia messo in atto una strategia di controprogrammazione nei confronti della AEW: potendo contare su ascolti sempre più forti e su una richiesta sempre molto elevata dei biglietti, la programmazione di eventi in contemporanea o nelle immediate vicinanze di show della federazione di Jacksonville è sempre più frequente. Proprio lo scorso weekend abbiamo assistito, a distanza di poche ore, a Battleground Tampa e Double or Nothing, e pare proprio che quest’estate sia prevista un’altra mossa di questo tipo. Ritorno a Philadelphia una settimana prima della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net