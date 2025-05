World Triathlon Championship Series 2025 ad Alghero | il 31 maggio tappa italiana del circuito mondiale

Dopo Abu Dhabi e Yokohama, il grande triathlon internazionale arriva in Sardegna con i migliori atleti del mondo. Tra i partecipanti, tre medagliati olimpici. Il via sabato 31 maggio con diretta su Rai Play e Rai Sport.. Alghero, 29 maggio 2025 – È stata ufficialmente presentata la tappa italiana della World Triathlon Championship Series 2025, che si disputerà sabato 31 maggio ad Alghero. Dopo le precedenti edizioni ospitate a Cagliari, per la prima volta la WTCS arriva nella suggestiva Riviera del Corallo, diventando il nuovo punto di riferimento per il triathlon internazionale in Sardegna. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon (Fitri), in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - World Triathlon Championship Series 2025 ad Alghero: il 31 maggio tappa italiana del circuito mondiale

