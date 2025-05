WMD 2025 Napoli capitale innovazione aerospazio e meccatronica

Il WMD 2025 di Napoli si distingue come un evento fondamentale per mettere in rete le eccellenze nel settore aerospaziale, meccatronico e dell'innovazione industriale, ponendo Napoli al centro della scena internazionale dell’innovazione. Un’occasione unica per valorizzare il potenziale campano e promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate in un contesto di crescita sostenibile.

Roma, 28 mag. (askanews) - "Il WMD di Napoli è un'iniziativa encomiabile, capace di mettere in rete le eccellenze campane nei settori dell'aerospazio, dell'automotive e della meccatronica. Queste imprese costituiscono una ricchezza straordinaria, esprimendo standard qualitativi elevati, ma hanno bisogno di essere accompagnate nel cogliere le numerose opportunità offerte dalle istituzioni. Solo così potranno crescere in innovazione e fatturato. La Campania è tra le poche regioni italiane a vantare un saldo positivo in tutte le voci legate alle nuove tecnologie". Lo ha dichiarato Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, intervenuto alla VI edizione del WMD 2025 che si è svolto alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

