WhatsApp in arrivo i tag nelle chat | di cosa si tratta

WhatsApp si appresta a rivoluzionare l'organizzazione delle chat introducendo i nuovi tag, che prenderanno il posto delle tradizionali etichette. Questa novità permetterà agli utenti di gestire e trovare i messaggi in modo più efficiente, migliorando l'esperienza di utilizzo dell'app. Scopriamo insieme cosa cambierà nel prossimo futuro.

Le "etichette" sulle chat di WhatsApp sono pronte ad andare in pensione, verranno sostituite dai tag: di cosa si tratta e cosa cambierà nel breve periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WhatsApp, in arrivo i tag nelle chat: di cosa si tratta

