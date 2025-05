WhatsApp arriva finalmente l’app per iPad

WhatsApp arriva finalmente su iPad, offrendo agli utenti una soluzione dedicata per restare connessi anche sul tablet Apple. Dopo oltre 15 anni dalla nascita del servizio e del primo iPad, questa nuova app rappresenta una grande novità per i milioni di utenti che desiderano usare WhatsApp in modo semplice e comodo sul loro dispositivo preferito.

L’attesa è finita: WhatsApp sbarca anche su iPad. Meta ha finalmente rilasciato un'app dedicata anche per il tablet di Apple. Si tratta, a suo modo, di una grande novità se si considera che sono passati più di 15 anni dal lancio sia del servizio di messaggistica che del primo iPad. Come funzione il nuovo WhatsApp per iPad. L'app è già disponibile per il download tramite l'App Store e include una vasta gamma di funzionalità già familiari agli utenti iPhone, tra cui la possibilità di partecipare a chiamate audio e video di gruppo fino a 32 persone, utilizzare entrambe le fotocamere (anteriore e posteriore) e condividere lo schermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - WhatsApp, arriva (finalmente) l’app per iPad

WhatsApp per iPad, finalmente è arrivato. Si scarica dall’App Store - Dopo oltre 15 anni di attesa, WhatsApp è finalmente disponibile su iPad, accessibile direttamente dall'App Store. 🔗continua a leggere

