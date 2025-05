Weekend torrido in arrivo | in queste zone le temperature sfioreranno i 40 gradi

Preparatevi a un weekend torrido nelle vostre zone, con le temperature che sfioreranno i 40°C, confermando l’arrivo di un'ondata di caldo estremo. Il clima incandescente continuerà anche durante il ponte del 2 giugno, proseguendo il trend di inizio maggio, caratterizzato da cieli sereni ma temperature altissime.

Arrivano altre conferme. Si prospettano temperature torride nell’imminente weekend con bel tempo anche per l’atteso ponte del 2 Giugno Stesso inizio, stessa fine verrebbe da dire. Era cominciato all’insegna del grande caldo il mese di Maggio. I cieli sgombri da nubi e le elevate temperature dei primi giorni si sono rivelati, tuttavia, un’illusione. Le settimane. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Weekend torrido in arrivo: in queste zone le temperature sfioreranno i 40 gradi

