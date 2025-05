Weekend in musica al Bourbon Street nel cuore antico di Napoli

Vivi un weekend indimenticabile all'insegna della musica al Bourbon Street Jazz Club di Napoli, nel suggestivo cuore antico della città. Sabato 30 maggio, non perdere il concerto di Napoli Connection di Stefano Di Grigoli 4et con ospite speciale Gegè Munari, un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz.

Fine settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Venerdì 30 maggio Live Tones presenta Napoli Connection di Stefano Di Grigoli 4et Special Guest Gegè Munari (Stefano Di Grigoli - Sax Tenore, Raff Ranieri - Panoforte, Tommaso.

