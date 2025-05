Wanda Nara ha chiesto a Mauro Icardi 200 mila euro per il mantenimento dei figli | ecco cos’è successo nell’udienza di divorzio

Scopri gli ultimi sviluppi del divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, con il toto richiesta di 200 mila euro per il mantenimento dei figli e i dettagli delle udienze al Tribunale di Milano. Un caso di grande attenzione mediatica che tiene banco tra accuse e contenziosi legali.

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue. Dopo aver preso ufficialmente il via con la prima udienza di divorzio, tenutasi l’11 marzo al Tribunale di Milano, i due si sono incontrati nuovamente mercoledì 28 maggio, sempre nel capoluogo lombardo, per una nuova udienza. È la prima dopo la separazione ufficiale decretata a marzo dalla giudice Anna Cattaneo. Wanda si è presentata in tribunale a bordo di una Lamborghini rosa, mentre Mauro ha preferito mantenere un profilo basso. L’udienza è durata circa tre ore, ma i due ex coniugi non sono riusciti a trovare un’intesa sulle questioni più delicate: la divisione dei beni, il mantenimento e l’affidamento delle figlie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Wanda Nara ha chiesto a Mauro Icardi 200 mila euro per il mantenimento dei figli”: ecco cos’è successo nell’udienza di divorzio

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

