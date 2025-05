Wanda Nara e Mauro Icardi si incontrano in tribunale per decidere sull’affidamento delle figlie

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati in tribunale a Milano per discutere l’affidamento delle loro figlie, con una decisione rinviata al 2 luglio. Questa situazione ha attirato molta attenzione, evidenziando le tensioni tra i due ex partner.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati a Milano per decidere sull'affidamento delle bambine: la decisione è stata rinviata al 2 luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wanda Nara e Mauro Icardi si incontrano in tribunale per decidere sull’affidamento delle figlie

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate. 🔗continua a leggere

