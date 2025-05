Wanda Nara e il divorzio da Icardi la showgirl non bada a spese e arriva in Tribunale su una Lamborghini rosa

Wanda Nara si presenta al Tribunale di Milano per l'udienza sul divorzio da Icardi a bordo di una spettacolare Lamborghini rosa, attirando l'attenzione dei media. La showgirl e l'ex calciatore sono al centro di un acceso confronto sulla divisione del patrimonio, mentre la due settimane di tensioni si fanno sempre piĂą intense.

Wanda Nara arriva al Tribunale di Milano per l'udienza sul divorzio da Icardi a bordo di una Lamborghini rosa. L'influencer e l'ex calciatore si sfidano per la spartizione del patrimonio.

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate. 🔗continua a leggere

