Wanda Nara e Icardi si rivedono in tribunale | urla lacrime e un abito che fa discutere

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati nuovamente in tribunale in un occasione intensa e carica di emozioni, tra urla, lacrime e un abito che ha fatto discutere. Milano, teatro di successi e passione, ha visto i due ex coniugi affrontarsi in un'udienza di divorzio che ha lasciato il segno. Scopri i dettagli di questa intricata relazione e i risvolti di una battaglia legale emozionante.

Milano, la cittĂ che un tempo è stata teatro di lusso, romanticismo e successi sportivi per Wanda Nara e Mauro Icardi, è diventata lo scorso mercoledì il campo di battaglia legale dove gli ex coniugi si sono affrontati in un’udienza di divorzio tesissima. Quella che doveva essere una procedura formale si è rivelata un’esperienza travolta da emozioni, rivelazioni e una richiesta inaspettata: il calciatore ha chiesto al giudice l’affidamento delle figlie per portarle a vivere in Turchia con lui e la sua attuale compagna, China Suarez. Cosa è successo all’udienza di divorzio tra Wanda Nara e Icardi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Wanda Nara e Icardi si rivedono in tribunale: urla, lacrime e un abito che fa discutere

