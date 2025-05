Walter Tobagi il ricordo della figlia Benedetta | Il lascito di mio padre agli studenti la sua vita è un antidoto al cinismo

Ricordando Walter Tobagi, figura simbolo di impegno e umiltà, sua figlia Benedetta rivela come il suo esempio rappresenti un potente antidoto al cinismo, lasciando un lascito duraturo agli studenti. Una testimonianza di come la vita di Tobagi continui a ispirare e a lasciare un'impronta profonda nelle nuove generazioni.

Milano – “Questa targa va oltre la dimensione cronachistica: è un modo di dire ai ragazzi che - qualunque cosa succeda - quello che le persone fanno nella vita lascia un’impronta così profonda, così calda, che resta. Ed è un grosso antidoto anche al cinismo”. Benedetta Tobagi è al liceo Parini di Milano a 45 anni di distanza dalla morte di suo padre, Walter Tobag i, che si diplomò tra queste aule e avviò qui la sua carriera: sfoglia insieme ai ragazzi anche i primissimi suoi articoli su La zanzara. E con loro scopre la nuova targa che ricorda l’“illustre pariniano e giornalista, per il suo impegno in difesa della libertà”, sostituendo la precedente - affissa nel 2012 - in memoria dell’“Alunno del Parini, giornalista valoroso ucciso dalle Brigate Rosse il 28 maggio del 1980 per avere difeso con coraggio la verità ed i valori della repubblica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it