Walter Renna | Sovranità Digitale e AI Italiana per Contrastare Minacce Globali

Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone, evidenzia l'importanza di una sovranità digitale sicura, resiliente e sostenibile per l’Italia, contro le minacce globali. Durante l'evento 'Intelligenza, artificiale, ingegno italiano', Renna sottolinea come lo sviluppo di una piattaforma di intelligenza artificiale italiana rappresenti un passo cruciale per rafforzare la sicurezza digitale nazionale. La sua visione enfatizza il ruolo strategico dell’indipendenza tecnologica per proteggere gli interessi italiani nel mondo digitale

"Gli americani e i cinesi non sono il male ma bisogna avere una sovranità digitale sicura, resiliente e sostenibile". Lo afferma il ceo di Fastweb+Vodafone, Walter Renna, all'evento 'Intelligenza, artificiale, ingegno italiano' sottolineando l'importanza di aver sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale italiana. Renna sottolinea che "c'è una minaccia legata all'intelligenza artificiale" visto che una richiesta su 10 fatta all'intelligenza artificiale "contiene dati sensibili ". E ad oggi l'80-90% della potenza computazionale è negli Stati Uniti e in Cina e l'Europa pesa solo per il 7% degli investimenti nell'Ia e l'Italia per lo 0,2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Walter Renna: Sovranità Digitale e AI Italiana per Contrastare Minacce Globali

