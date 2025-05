Wall Street rallenta | preoccupazioni per contrazione PIL e impatto blocco dazi Trump

Wall Street rallenta tra preoccupazioni per la contrazione del PIL negli Stati Uniti e le incognite sul possibile impatto del blocco dei dazi di Donald Trump. Gli indici principali mostrano segnali di stabilità, con il Dow Jones leggermente in progresso e il Nasdaq e lo S&P 500 in crescita, ma le tensioni restenono un elemento da monitorare.

Wall Street rallenta con gli investitori preoccupati dalla contrazione del pil americano nel primo trimestre e dal possibile impatto limitato del blocco dei dazi di Donald Trump. Il Dow Jones sale dello 0,03% a 42.115,24 punti, il Nasdaq avanza dello 0,74% a 19.241,89 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,41% a 5.912,81 punti. Il pil nei primi tre mesi dell'anno si è contratto dello 0,2% spingendo al ribasso i rendimenti dei Treasury a due anni e il dollaro. A innervosire sono anche le osservazioni sul blocco dei dazi di alcune banche di Wall Street. "La decisione rappresenta una battuta d'arresto per i piani sulle tariffe dell'amministrazione e aumenta l'incertezza ma potrebbe non cambiare il risultato per i maggiori partner commerciali americani", ha messo in evidenza Alec Phillips di Goldman Sachs con Bloomberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street rallenta: preoccupazioni per contrazione PIL e impatto blocco dazi Trump

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

