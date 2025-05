Vuoi visitare la mostra? Prima c’è l’autolavaggio

Prima di immergerti nella mostra di Joana Vasconcelos al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, passa dall'autolavaggio per una tappa pratica e comoda. Scopri le incredibili opere della protagonista dell’arte contemporanea internazionale, in esposizione dal 15 giugno al 12 ottobre, in un evento imperdibile nel cuore di Ascona.

Joana Vasconcelos, una delle voci più autorevoli dell’ arte contemporanea internazionale, sarà protagonista di una personale al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, dal 15 giugno al 12 ottobre. Nata a Lisbona nel 1971, ha partecipato a tre Biennali d’Arte di Venezia ed esposto in tutto il mondo, prima donna a proporre una propria mostra alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum di Bilbao. La rassegna di Ascona ha carattere antologico ed è stata appositamente ideata per gli spazi museali, curata da Mara Folini e Alberto Fiz. Presenta oltre trenta opere tra installazioni, lavori a parete, dipinti, video e libri che ripercorrono i momenti salienti del percorso creativo dell’artista dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vuoi visitare la mostra?. Prima c’è l’autolavaggio

