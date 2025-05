Vuelle ingaggia Alessandro Bertini | nuova strategia per gli esterni

La Vuelle Pesaro rafforza la sua strategia con l’ingaggio di Alessandro Bertini, un segnale di cambiamento nel reparto esterni in un mercato ancora silenzioso. A 23 anni, il talento bresciano rappresenta una svolta significativa nell’approccio della squadra agli acquisti stranieri, promettendo nuove prospettive per la stagione.

Il mercato è ancora sonnolento ma l’unica operazione conclusa dalla Vuelle assume già un significato. Il fatto di aver ingaggiato Alessandro Bertini, affare che verrà ufficializzato più avanti, è la conferma dell’intenzione da parte dello staff tecnico di cambiare rotta sulla scelta degli stranieri. Il 23enne bresciano (che segnò 17 punti alla Vuelle nella gara di ritorno) ricopre infatti il ruolo di ala piccola, dove quest’anno c’era King, e potrebbe benissimo dividersi il ruolo con Maretto. Con un play straniero, come confermato da coach Leka, anche Bucarelli tornerà ad evoluire nel suo ruolo naturale, quello di guardia, dove sarà più libero di attaccare il canestro senza il pensiero di dover orchestrare il gioco, cosa che quest’anno gli ha portato via molte energie, soprattutto a livello mentale e richiesto un periodo di adattamento prima di riuscire ad essere efficace in una posizione non sua, o almeno non più sua, visto che non ci giocava più dal settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it