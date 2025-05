Von der Leyen chiede la creazione di una Pax Europea

Ursula von der Leyen ha lanciato un ambizioso appello per la creazione di una pace e un'unità europee attraverso un nuovo grande progetto di integrazione, puntando su maggiore sicurezza, difesa e sovranità. Questo importante intervento a Aquisgrana sottolinea la volontà dell’Europa di rafforzarsi e affrontare le sfide del futuro come un’unica nazione.

Aquisgrana (Germania), 29 mag. (askanews) - "È tempo che l'Europa si rialzi, che si stringa attorno al prossimo grande progetto europeo. E credo che la nostra prossima grande era, il prossimo grande progetto unificante, riguardi la costruzione di un'Europa indipendente", investendo massicciamente in sicurezza e difesa, sviluppando le opportunità del mercato unico, diventando un polo d'attrazione per l'innovazione e le imprese e un partner commerciale affidabile e attraente per tutte le economie del mondo, riunificando il Continente con i prossimi allargamenti dell'Ue, e rafforzando la democrazia e lo stato di diritto contro gli estremismi e le forze illiberali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen chiede la creazione di una "Pax Europea"

