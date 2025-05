Vomero grosso ramo di albero crolla sulle auto | paura in via Morghen

Un grosso ramo di albero è caduto sulle auto in via Morghen, nel cuore del Vomero, causando paura tra i residenti. La polizia locale è già presente sul posto per gestire la situazione. Scopri di più sui dettagli dell'incidente e sulle misure di sicurezza adottate.

Grosso ramo crolla sulle auto in via Morghen al Vomero, nei pressi del supermercato. Sul posto la polizia Locale.

