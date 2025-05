Voltana bonifica del campo da calcio dopo il tornado

Dopo il disastro causato dal tornado del 22 luglio 2023 tra Voltana e Savarna, la bonifica del campo da calcio in via Mozza è diventata una priorità per garantire sicurezza e riqualificazione dell'area. Interventi tempestivi di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza sono fondamentali per ripristinare il patrimonio sportivo e tutelare la salute dei cittadini.

Tra le aree che il 22 luglio 2023 non furono risparmiate dal tornado che flagellò una striscia di territorio tra Voltana e Savarna, con raffiche di vento tra i 170 e i 280 chilometri orari, ci fu quella del campo sportivo di Voltana. Qui, in via Mozza, il vento trascinò dei pezzi di tetto in eternit a causa dei quali fu poi necessario chiudere l’impianto per consentire a una ditta specializzata di intervenire per rimuoverli. In questi giorni sono iniziati i lavori di bonifica definitiva. Si tratta del terzo e più incisivo intervento di bonifica, che prevede questa volta una rimozione integrale dei primi centimetri di suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voltana, bonifica del campo da calcio dopo il tornado

