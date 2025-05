Volley i convocati dell’Italia per le amichevoli con l’Iran | Giannelli guida gli azzurri

Scopri i convocati della nazionale italiana di volley per le amichevoli contro l’Iran, con Giannelli in prima linea a guidare gli azzurri. Questi incontri a Cavalese e Padova rappresentano un'importante occasione di preparazione in vista della prossima Nations League.

L’Italia affronterà l’Iran in un paio di amichevoli: venerdì 30 maggio (ore 16.00) a Cavalese e sabato 31 maggio (ore 18.30) a Padova gli azzurri scenderanno in campo per incrociare gli asiatici in un doppio test che proietterà la nostra Nazionale di volley maschile verso la Nations League. Si ritornerà in campo dopo aver sconfitto la Germania al tie-break in quel di Monaco domenica scorsa. Il CT Fefé De Giorgi potrà avere a propria disposizione diversi big come il palleggiatore Simone Giannelli (capitano), il centrale Simone Anzani, gli opposti Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò, Kamil Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per le amichevoli con l’Iran: Giannelli guida gli azzurri

