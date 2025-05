Voli da Salerno per le fiere dell’ortofrutta di Berlino e Madrid | la proposta di Confagricoltura

Scopri le comodità dei voli charter da Salerno per le principali fiere ortofrutticole di Berlino e Madrid, organizzati da Confagricoltura. Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, ha promosso questa iniziativa per facilitare la partecipazione alle più importanti fiere europee del settore durante il periodo di massima esposizione.

Prevedere voli charter andata e ritorno dall’aeroporto di Salerno con Berlino e Madrid durante il periodo delle più importanti fiere mondiali dell’ortofrutta nelle due capitali europee. A sollecitarli è Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, che ha scritto ad Andrea Prete. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Voli da Salerno per le fiere dell’ortofrutta di Berlino e Madrid: la proposta di Confagricoltura

