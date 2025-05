Volevo farla finita l’ex tronista di Uomini & Donne Chiara Pompei ha tentato il suicidio

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini & Donne, ha recentemente affrontato un grave momento dopo le dure critiche e attacchi degli haters, che l'hanno portata a tentare il suicidio. La sua vicenda evidenzia l'impatto devastante del cyberbullismo e l'importanza di sensibilizzare su questi temi.

La sua esperienza sul “trono” di Uomini & Donne è durata pochissimo, ma tanto è bastato per attirare su di lei cattiverie e le critiche dei soliti haters; solo che, nel suo caso, i commenti di odio ricevuto hanno avuto un effetto devastante, fino a portarla a tentare il suicidio. È la stessa Chiara Pompei, 23enne romana con un breve passato nel dating show più famoso della televisione, a raccontare di aver tentato di togliersi la vita, in alcune storie pubblicate su Instagram in cui spiega i motivi del gesto e di essere stata salvata in tempo, aggiungendo anche di stare parlando da una clinica psichiatrica in cui è stata ricoverata dopo quanto accaduto. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - “Volevo farla finita” l’ex tronista di Uomini & Donne Chiara Pompei ha tentato il suicidio

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Mi sono accoltellata, volevo farla finita». Il dramma d; Stalker «pentito» viola l'obbligo di firma e chiama l'ex per insultarla, poi tenta di giustificare la fuga sui; Volevo farla finita, mi hanno salvato in tempo la giovanissima ex tronista di Uomini e Donne ricoverata in psichiatria; Giovanissima ex tronista di uomini e donne racconta il suo salvavita in psichiatria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Mi sono accoltellata, volevo farla finita». Il dramma dopo Uomini e Donne - Un post scioccante, una confessione pubblica e un grido d’aiuto tra le righe. Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram un messaggio drammatico che ... 🔗Scrive leggo.it

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Volevo farla finita, mi sono accoltellata». Il racconto dell'ex di Uomini e Donne - «Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo», con queste parole e una foto da un letto d'ospedale Chiara Pompei allarma i fan. Un post che ha ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Chiara Pompei (Uomini e Donne) ricoverata in una clinica psichiatrica: «Mi sono accoltellata, volevo farla finita» - «Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo», con queste parole e una foto da un letto d'ospedale Chiara Pompei allarma i fan. Un post che ha sconvolto ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it